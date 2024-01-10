Fenerbahçe ile anlaştı: Ücreti belli oldu

Transfer çalışmalarına hız veren, averajla liderliğini sürdüren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçeli taraftarlar ara transfer döneminin gelmesi beklerken, Fenerbahçe yönetimi henüz ara dönem açılmadan bir dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı.

Bonucci ile anlaşıldı

Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen İtalyan yıldız, Almanya'da kalmak istemiyor. Ülkede mutsuz olan ve her fırsatta bunu dile getiren yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile 6 aylık kontrat imzalayacak.

Maaşı belli oldu

Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından kontrat bilgileri de gelmeye başladı. Yıldız oyuncu 6 aylığına İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'den 1.2 milyon Euro kazanacak.

Haziran 2024'te kontratı sona erecek olan oyuncu ile yönetim devam edip etmeyeceğine yıl sonu karar verecek.