AjansHaber.com.tr Gündem Bombalı saldırı hazırlığında 2 terörist yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bombalı saldırı hazırlığı içerisindeki 2 terörist yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'lı teröristlerin bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti.

Bağla ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist, 2 el bombası, mühimmat ve örgütsel malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

Bombalı saldırı planladıklarını itiraf eden örgüt mensuplarının bağlantıları araştırılıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın konutunu fotoğraflamışlardı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
Aranan zanlı Havalimanı'nda gözaltına alındı
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi
Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu helalleşeceği isim ve kesimleri saydı
Serdar Demir, trafik kazasında yaşamını yitirdi