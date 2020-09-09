Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Mardin’de Jandarma ve MİT'in ortak yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye’den gelen 2 şüphelinin Türkiye’de patlayıcı madde ile geçiş yaptığı ve büyükşehirlerde AVM, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Yine Suriye uyruklu bir şüphelinin evinde gizlendikleri tespit edildi.

15 KİLO PATLAYICI ELE GEÇTİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando timleri G.E.E. isimli Suriyeli şahsın evine gece operasyon düzenledi. Suriyeli M.N. ve E.T., 2 sırt çantası içerisinde yaklaşık 15 kilo plastik patlayıcı madde ile yakalandı. Evde 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı, 4 adet 9 voltluk pil de ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna da el konuldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

3 KATLI BİNAYI YERLE BİR EDEBİLİRDİ

PAMİT ekipleri tarafından ele geçen patlayıcı maddenin yapılan incelemesinde tahribat gücünün çok yüksek olduğu, patlatılması halinde 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.