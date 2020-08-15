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Bomba kulis! Mustafa Sarıgül parti kuracak

Candaş Tolga Işık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Işık, "Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 81 ilde 514 merkezde başlattığı Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) canlandığını söyledi.

"Millet İttifakı'na katılacak"

Işık, paylaşımında şu kulis bilgileri paylaştı:

15 gündür Sarıgül'ün evinde ve ofisinde yoğun bir trafik var. Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak.

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