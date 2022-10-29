Bolu'da inşaat kazısında lahit bulundu!

Tepecik Mahallesi'nde bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı.

Çalışma sırasında bir lahit bulunması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptı.

Kazı alanından vinç yardımıyla çıkarılan lahit, Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdin kapağının açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verildi.

Bakanlıktan gelecek onayın ardından lahit kapağının Bolu Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlar tarafından açılacağı öğrenildi.