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Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü!

Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde traktörüyle odun taşıyan İsmail E. (63) yamaçtan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün devrilmesi sonucu düşen İsmail E. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsmail E'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

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