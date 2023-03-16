Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bolu merkezde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.