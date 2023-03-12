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Bolu'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Bolu Merkeşler’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Bolu'da saat 16.31'de merkez üssü Merkeşler ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bolu'da meydana gelen deprem saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde. merkez üssü Merkeşler olan deprem 5,0 kilometre derinlikte kaydedildi.

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