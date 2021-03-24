Bolu Müzesi'ndeki 2 bin yıllık heykelin "Artemis" olduğu anlaşıldı

Bolu Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 2 bin yıllık boyalı kadın başı heykelinin Yunan tanrıçası Artemis olduğu belirlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) girişimleriyle kentin turizmde ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla Bolu Müzesi'ndeki eserlere yönelik başlatılan çalışmalarda ilginç eserlerin varlığı ortaya çıkıyor.

HEYKELİN 'ARTEMİS' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Üyesi Arkeolog Güzin Bilir ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna ile çeşitli alanlarda çalışan akademisyenlerden oluşturulan heyetin, kristalli beyaz mermerden yapılan boyalı kadın başı heykelinde yaptıkları incelemeler müthiş bir sonucu ortaya çıkardı.

Yunan tanrıçası Artemis olduğu belirlenen kadın başı heykelinin, yapıldığı malzeme ve boyalı bulunması açısından dünyada nadir eserlerden biri olduğu kaydedildi.

"BOLU'NUN MARKASI VE DEĞERİ OLACAK"

Tanıtım toplantısında konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, heykelin çoğaltılması, markalaştırılması ve ticarete dönüştürülmesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Artemis heykeli artık Bolu'nun markası ve değeri olacak. Bu eserin Bolu'da olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz. Akpınar Mahallesi'nde 1970'li yıllarda inşaat çalışması esnasında gün yüzüne çıkarılan bu eserin tanıtımı için her türlü girişimi yapacağız" diye konuştu.

"OLDUKÇA ÜST DÜZEY BİR SANAT ESERİ"

Arkeolog Güzin Bilir, kentin antik döneme ait birçok esere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Boyalı kadın başı heykelinin, vahşi doğanın, bereketin, avcılığın ve okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis olduğuna dikkati çeken Bilir, "Artemis başı, muhtemelen ada (paros) veya Atina mermerinden yapılmış, oldukça üst düzey bir sanat eseridir. Eserin dikkat çekici noktası, özellikle saçlarında koyu kırmızı boyanın mevcut olmasıdır. Bu heykelin halen boyalı olması, bunun kapalı alanda önemli bir kamu binasında olduğunun göstergesidir" dedi.

"DÜNYADA AZ SAYIDA VAR"

Bilir, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser olan Artemis heykelinin Bolu'nun doğal güzelliklerinin, bereketinin ve zengin hayvan faunasının kişileştirilmiş bir simgesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok değerli bir eser. Uluslararası camiada özelikle arkeoloji dünyası için çok ünlü bir eser. Yabancı turistler geldiklerinde güzel bir alanda bu Artemis heykelini görmek isteyecektir. Eserin Avrupa'da bulunan örnekleri de çok iyi müzelerde sergileniyor. Az sayıda var. Aslında kendi dönemi içerisinde bir eserin sürekli basılması söz konusu. Ama bu eser kendi dönemi içerisinde tekrarı basılmayan bir heykel. Bu heykel, Bolu'nun Roma İmparatorluğu için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi."