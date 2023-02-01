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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü 6 yaralı!

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.

 

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