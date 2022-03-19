Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli içerisinde saat 14.50 sıralarında aralarında tır, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit olay yerinde incelemelerde bulundu. Ümit, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi zemin temiz, zeminde buz yok, kar yok, bir şey yok, girişte de yok. Ama maalesef bir vatandaşımız ilk etapta, yani kameradan gördüğümüz kadarıyla direksiyon hakimiyetini kaybediyor, bariyere çarpıyor. Arkadan başka bir araç gelip başka araca çarpıyor, arkadan başka araçlar... 18 araç kazaya karışmış oluyor. Her araçta da maalesef birer ikişer kişi yaralı çıkıyor. 6'sı tır, 2'si otobüs, onun dışındakiler küçük araçlar."

Ümit, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini dile getirerek, "Yaralılarımız, en geç 10 dakika içerisinde hastanelere götürüldü. Acil müdahale ekipleri var tünelin, 24 saat esasına göre. Aynı zamanda kameralarla takip ediyoruz. Çok sayıda mühendisimiz başta olmak üzere burada çalışmaları sürdürüyor. Dolayısıyla hemen müdahale edildi ama maalesef araçlardan çok sayıda yaralı da çıkmış oldu. İnşallah vefat olmaz, temennimiz o." ifadelerini kullandı.

Şu an tünelin kapalı olduğunu bildiren Ümit, şöyle devam etti:

"Tünele hemen 2-3 kilometre doğu kısmında kalan Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna veriliyor trafik. D-100 kara yolu da yoğun bir şekilde bu trafiği kaldırmaya çalışıyor şu anda. Trafik ekiplerimiz başta olmak üzere Karayollarıyla birlikte trafiği yönetmeye çalışıyorlar. Şu aşamada, özellikle zorunlu olmayan vatandaşlarımızın bu istikamete çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarım saate kadar açacağımızı umut ediyorum en geç."

Bolu Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da iki otobüs, 6 tır ve 10 küçük araç olmak üzere 18 aracın karıştığı kazaya derhal müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Olay yerine aynı dakikalarda çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edilmiş olup ekipler olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca olay sonrasında çevre illerden de ekipler ilimize hareket ederek kaza yerine ulaşmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 17 yaralı hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."