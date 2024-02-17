Bolu Dağı geçişinde feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı!

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen İsmet K. idaresindeki 34 DU 9891 plakalı cip, Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Ali Ç. yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Feride Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile otomobildeki Duygu ve Mihra Ç, Düzce ile Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Ali Ç. ile Duygu Ç, tedavi gördükleri hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.