Bolu Belediye Başkanı, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında seçimi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kazanması durumunda Bolu’nun en görünür noktasına Erdoğan’ın heykelini dikeceğini ifade etmişti.

Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısında Başkan Özcan’ın vermiş olduğu heykel sözünü, AKP Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır hatırlattı. Meclise heykel yapılması konusunda önerge sunan 3 meclis üyesi Özcan’dan “heykel sözü”nü tutmasını istedi.

Tosun da bunun üzerine “Bolu’nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Sayın Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan’da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi’yle bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yerde Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Heykelin şekline de birlikte karar verelim. İlla Bolu’da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril’de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi’nden haber bekliyorum.” Dedi