Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi TikTok paylaşımı yüzünden görevden alındı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.

Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği 'terere' ile alay ettiği bir video yayınlamıştı.

Cronembold, yayınladığı videoda 'terere' içtikçe sesinin değiştiğini ima ediyordu.

Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.