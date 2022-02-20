Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor.

Yaşanan trajedinin baş aktörü Alec Baldwin olayın ardından sessizliğini bozmuş ve ABC'ye özel açıklamasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı. Baldwin gözyaşlarıyla verdiği özel röportajda tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.

Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala aralanmayan gizem perdesi ve son olarak Halyna Hutchins’in ailesinin de Baldwin2e dava açmasıyla birlikte her şey kördüğüm olmaya başlarken gelen bir Haber ise herkesi şaşkına çevirdi.

Olayın yaşandığı New Mexico eyaletinin Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada sette ateşlenen silahın tetiğini Baldwin'in çekmemiş olabileceğini söyledi.

Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in geçen aralık ayında ABC'ye verdiği röportajı izlediğini ve ünlü aktörün bu esnada tetiği çekmediğini iddia ettiği kısın dikkatini çektiğini söyledi. "Silahın horozunu tetiği çekmeden ve silahı emniyete almadan geriye doğru çekmek mümkün. Böylece horozu yarıya kadar çekip emniyet kapalı değilken bırakırsanız ateşleme iğnesi kurşunun harekete geçmesini sağlayan primer kısmına çarpmış olabilir." diyen savcı silahın bu şekilde ateş almış olabileceğini ve Baldwin'in gerçekten de tetiği hiçbir zaman çekmemiş olabileceğini söyledi.

Alec Baldwin yaşanan talihsiz kazanın ardından defalarca tetiği kendisinin çekmediğini iddia etmişti.

Savcı Carmack-Altwies, bunun üzerine Baldwin'in silah ateş almadan önce sadece horozunu geriye çektiği iddiasını araştırmak üzere kendi başına harekete geçti. Bölge savcısı "Silahlar hakkında, özellikle de 1850'lerden kalma bir altıpatlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu yüzden de bu duyduklarım beni çok şaşırttı ve harekete geçmek istedim." ifadesini kullandı.

Mary Carmack-Altwies, soruşturmayı yürüten görevlilerden silahı savcılık ofisine getirmelerini istedi ve burada silahın herhangi bir mekanik bozukluğu olup olmadığı araştırılmak için silah iki kez ateşlendi. Burada silahın horozunun içindeki mermiyi ateşlemiş olabileceği bir kez daha görüldü. Ancak silahla ilgili resmi rapor FBI analizinden sonra açıklanacak.

Tüm bu gelişmelere rağmen Rust filminin senaryo danışmanı kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı.

Baldwin'e son darbe de bu hafta başında geldi. Geçen salı günü Halyna Hutchins’in ailesi de Baldwin'e dava açarak Baldwin'in ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Alec Baldwin'se bu son gelişmelerin ardından sessizliğini koruyor.