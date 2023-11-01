Bolat: “Milli gelir 1 trilyon doları aşacak”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bütçenin görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin soruları yanıtladı.

8 bin kadın çalışıyor

Bolat, bakanlık personelinde çok az sayıda bayan personel olduğu yönündeki eleştirilere ilişkin, “23 bin 10 çalışanımızdan, bayan personel sayımız yaklaşık 8 bin kişidir, yüzde 34’lük payı oluşturmaktadır. 23 bin 10 çalışanımızdan 15 bin 500’ü gümrük görevlisidir” şeklinde konuştu.

Ticaretin 618 milyar doları gümrükten

Gümrük İdaresinin Türkiye’nin dünyada en modern, etkin ve otomasyonla çalışan, dijitalleştirilmiş mekanizma ile çalıştığını vurgularken, “Bilge sistemi diye bir sistemle yönetiyoruz. 618 milyar dolarlık ticareti gümrüklerden yapıyoruz. Ülkeye kaçakçılık yoluyla ya da zararlı maddeler gibi unsurların girmesi konusunda yoğun bir denetim yapılmaktadır” diyerek şunları söyledi:

“Gümrük idaresi Türkiye'nin dünyada en modern, etkin bir mekanizmayla çalışmaktadır. Çalışmalar sırasında yanlış bir işlem olduğunda denetim mekanizmalarımız da var. Hükümet kurulduğundan bu yana bütün bakanlıklarda tasarruf tedbirleri ile ilgili hazırlıklar yapıldı biz de bakanlığımızda bunlara azami dikkat gösteriyoruz. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele içinde önemli tedbirler alıyoruz.”

10 ayda 152 bin 567 şirket açıldı

Ticaret Bakanı Bolat, 2022 yılında 330 bin esnaf işletmesinin açıldığını belirtirken, 125 bin 600’nün de kapandığını söyledi. Bakan Bolat, esnaf ve işletmelere ilişkin de şu bilgileri verdi:

“2023’ün ilk 10 ayında 255 bin 197 açılmış, 109 bin işletme kapanmış. Türkiye genelinde, şirketlere baktığımızda bu yılın ilk 10 ayında şirket, ticari işletme olarak 152 bin 567 şirket açılmış, buna karşılık 59 bin 293 şirket kapanmış. Aynı esnaftaki gibi 3’te 2’lik fark var. Pandemi dönemi itibariyle baktığımızda, 11 Mart 2020’de ortaya çıkmıştı, ortalama 3,5 yılda 644 bin 223 şirket açılmış, 241 bin 425 kapanmış.

2023 yılının ilk 9 ayında bankalarda ibraz edilen çek sayısı 12 milyon 516 bin 977 adet. Bunun 12 bin 169 adedi karşılıksız çıkmış. Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı yüzde 0,8. Burada negatif bir tred var önceki yıla kıyasla.”

1 trilyon doları aşacak

Bolat, bu yıl milli gelirin 1 trilyon doları aşacağını ifade ederek, “Sanayi üretimimiz oldukça iyi gidiyor. Türkiye, 255 milyar dolar ihracatının yüzde 93’ünü sanayi ürünleriyle sağlamaktadır. Yüzde 62’sini gelişmiş batı ülkelerine sanayi ihracı yapıyoruz” dedi.

Bakan Bolat, ayrıca piyasa gözetimi fahiş fiyat, stokçuluğa, karşı denetim gibi yetkilere sahip olduklarını hatırlatarak, bu çerçevede “Ceza olmazsa denetim yapmanın anlamı yok, cezanın amacı caydırıcılık. Cezalar konusunda kanun teklifimiz olacak, geçici kapatma yetkisi önereceğiz" yeni yasal düzenleme yapacaklarını da ifade etti.