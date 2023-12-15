Bolat: “İhracatı 302 milyar dolara çıkartacağız”

Ticaret Bakanı Bolat, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ihracat hedeflerini 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

662 Milyon idari para cezası

Bolat şöyle devam etti:

“Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL’yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında; 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.”

Bakan Bolat TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

"Mal ihracatı yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa Birliği'nde yüzde 1,5, Almanya ve Fransa'da ise yüzde 2,0'nin üzerinde düşerken Çin’de yüzde 6,1 oranında gerilemiştir. Çin G20 ülkeleri içinde ihracatı en fazla düşen ülke olarak dikkat çekmektedir. 2023 yılının 3. çeyreğinde mal ihracatımız, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 64,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz G20 ülkeleri arasında mal ihracatını son iki çeyrektir arttırmayı başaran tek ülke olmuştur. Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekim ayında yayımladığı raporda, küresel büyüme oranının, 2022'deki yüzde 3,5 seviyesinden; 2023'te yüzde 3’e ve 2024'te yüzde 2,9'a düşeceğini öngörmektedir.

Diğer yandan, IMF, mal ve hizmet ticaret hacmine ilişkin 2023 yılı tahmininde aşağı yönlü güncelleme yapmıştır. Temmuz raporunda yüzde 2 oranında öngörülen küresel mal ve hizmet ticareti büyüme hızı son raporda yüzde 0,9 oranına düşürülmüştür. 2024 yılına ilişkin beklentiler ise aşağı yönlü revize ile yüzde 3,5 olarak tahmin edilirken, bu beklentinin geçmiş ortalamaların oldukça altında kaldığı görülmektedir. Bildiğiniz üzere, 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gösteren ülkemiz, güçlü büyüme performansını 2022 yılında da sürdürerek yüzde 5,5 oranında büyümüştür.

Anılan yılda büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış ve ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Türkiye ekonomisi 2023 yılında ise ilk çeyrekte yüzde 4,0, ikinci çeyrekte yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 oranında büyüyerek, 13 çeyrek kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür.

İşsizlik oranı en düşük seviyeye geriledi

İşsizlik oranı Ekim ayında 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 gerçekleşerek 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiş bulunmaktadır. (Türkiye ekonomisinde Ekim ayında pandemi öncesi döneme göre (2020 Ocak) 4 milyon 65 bin, 2022 yılı Ocak ayına kıyasla 1 milyon 848 bin kişi ilave istihdam yaratılmıştır.

Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketine rağmen Kapasite Kullanım Oranı, Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşerek yılın en yüksek oranına yükselmiştir. Sanayi üretiminde üçüncü çeyrekte önemli bir toparlanma izlenirken, yıl genelinde yüksek teknolojili ürün üretimi sanayi büyümesine önemli bir katkı sunmuştur. Ayrıca Ekim ayında sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,1 (takvim etkisinden arındırılmış) oranında büyüme devam etmiştir.

İthalat verilerine baktığımızda ise; Ağustos ayında yüzde 6,3 gerileyerek 30,3 milyar dolar, Eylül ayında yüzde 9,1 oranında gerileyerek 27,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalatımız, Ekim ayında yüzde 6,9 oranında artarak 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartmayı hedeflemiş bulunuyoruz. 114 bini aşan ihracatçımız ile Türkiye markasını 240’tan fazla ülke/gümrük bölgesinde 2022 yılında 12 bin 747 farklı ürünle ve 2023 ilk 11 aylık döneminde 12 bin 760 farklı ürünle dünyadaki tüketici ve üreticilerle buluşturduk. Yine aynı dönemde, ihracatın yüzde 94’ü imalat sanayinden oluşturuyor.”