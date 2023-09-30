Boğaziçi'ndeki akademisyenler bin gündür dikiliyor!

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler 2021 yılında eyleme başlamıştı.

Eyleme başlayan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etti.

Bu durumun ardından üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

Eylem bininci gününde

Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, üniversite bahçesinde protestolarını sürdürüyor. 2 yıldan fazla süredir yapılan eylemler, bininci gününe girdi.

"Vazgeçmiyoruz"

Rektörlük binasına bininci günde de sırtlarını dönen Boğaziçili akademisyenler, “1000 kere söyledik. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” dedi.

Üniversitenin başarısı da düşüyor

Öte yandan akademisyenlerin her gün yaptığı eylemlerin beraberinde, üniversitenin başarı sıralaması da düşmeye devam ediyor.