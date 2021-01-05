Boğaziçi Üniversitesine Rektör Olarak Atanan Prof. Dr. Melih Bulu Kimdir?

1992 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve F-16 uçaklarının üretimini yapan Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketi (TUSAŞ) firmalarında çalıştı. TUSAŞ'da CASA, ATAK helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanı aldı.

İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi rektörü (2020 ) olarak görev yaptı.

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.



