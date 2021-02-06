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Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı yeni fakülteler kuruldu, kapatıldı veya ismi değiştirildi. Karara göre 26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 35 fakülte ve enstitü kapatıldı.

Karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

SURİYE'DE TIP FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye’de (Çobanbey/Halep) Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulacak.

İşte kurulan ve kapatılan fakülte ve enstitüler;

Kaynak: Haber Global

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