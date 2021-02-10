Boğaziçi Üniversitesi için tehlike çanları çalıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Boğaziçi Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri sıralamasında iyice gerilediğini söyleyerek, "Hacettepe'nin ODTÜ'nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi ciddi bir gerileme içinde. Beni asıl üzen ise bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor" dedi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin verileri paylaştığı "Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor" başlıklı o yazısının tamamı şu şekilde;

"Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması üzerine sert bir tartışma ortamına girdik. Bir yanda kutuplaşma, diğer tarafta eylemler nedeniyle asıl tartışmamız gerekeni tartışamıyoruz. Oysa yüzde 1'lik, yüzde 2'lik dilimlerde Türkiye'nin en parlak öğrencilerini alan Boğaziçi Üniversitesi bir süredir ciddi bir gerileme içinde. Boğaziçi'ne gönül veren öğretim üyelerinin üzerinde kafa yorması gereken bir tablo duruyor önümüzde.

Boğaziçi eylemlerinin devam ettiği, birilerinin Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi çıkarmak için çaba gösterdiği bir zeminde, benim çığlığımın duyulmayacağından eminim. Ama Boğaziçi Üniversitesi gibi dünya standartlarında kaç üniversitemiz var? Sesimi kimse duymazsa duymasın. Ama karanlıkta bir mum yakmaya çalışacağım.

Boğaziçi Üniversitesi'nin LGBT ile DHKP-C, TKP-ML gibi terör örgütlerinin içine sızdığı eylemlerle, Kâbe resmine hakaretle değil, bilimle anılması gerekiyor. Çünkü Oxford da Harvard da Yale de terör örgütleriyle aynı fotoğraf karesinin içine girmek istemezler. Peki Boğaziçi bunu hak ediyor mu?

Boğaziçi Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri sıralamasında yerine iki uluslararası, bir de ulusal veri ışığında bakacağız.

THE VERİSİ

Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır adeta paraşütle yere çakılıyor.

2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında.

Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerilime süreci.

2015 yılında 139. sırada olan Boğaziçi, 2016’da iki katından fazla bir düşüş yaşamış. 2016 yılında 401-500 aralığına gerilemiş.

2017 ve 2018 yıllarında da aynı sıralamada yer alıyor. Bu durumun düzelmesini beklerken, tam aksine, Boğaziçi 2019 yılında 501-600 sıralamasına düşüyor.

2020 ve 2021 yılında da gerileme artarak devam ediyor. Türkiye’nin övünç kaynağı olan Boğaziçi 601-800 sıralamasına geriliyor.

PEKİ QS'TE TABLO NASIL?

Bir diğer uluslararası kriter olan Quacquarelli Symonds'taki sıralamada da bu gerileme çok net bir şekilde yer alıyor.

2015 yılında QS'te 399. sırada iken, 2021'de geldiği yer 651-700 aralığı oluyor.

2015 yılında dünya sıralamasında 399’da yer alan Boğaziçi, 2016'da 441-450 aralığına geriliyor.

Ve üzücü olan, her yıl bu gerilemenin artarak devam etmesi.

2017'de 471-480 aralığındayken, 2018 yılında 491-500 sıralamasında yer alıyor.

2019'da 571-580 aralığında kendine yer bulan Boğaziçi, 2020 ve 2021 yıllarında ise 651-700 aralığına geriliyor.

ODTÜ'NÜN VERİLERİNDE DURUM NE?

Yurtiçi verilerinde de parlak bir durum söz konusu değil. ODTÜ'nün takip ettiği URAP sıralamasında da bu gerileme net bir şekilde görülüyor.

URAP listesinde 2015 yılında 575. sırada yer alırken, 2021 yılında neredeyse tam iki katı bir düşüşle 1096. sıraya gerilemiş.

2015 yılında URAP listesinde 575 sırada yer alan Boğaziçi, 2017'da 612'ye, 2017'de ise 671. sıraya gerilemiş. İlginç olanı, gerilemenin artan bir hızla devam etmesi. 2018 yılında 699, 2019'da ise 809. sırada yer almış. 2020 yılında 1019. sırada kendine yer bulan Boğaziçi, 2021 yılında ise 1096. sıraya gerilemiş.

BAŞKA BOĞAZİÇİ YOK

Hacettepe'nin ODTÜ'nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi ciddi bir gerileme içinde. Beni asıl üzen ise bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor.

Başta Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri olmak üzere, işin bir de bu yüzüne bakalım. Çünkü başka Boğaziçi yok."

KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ / ABDULKADİR SELVİ