Boğaziçi eylemcisinin iddiası yalan çıktı

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal'ın, polis ekiplerince başörtüsünün açıldığı ve yerlerde sürüklendiği iddia edilmişti.





➡️"Boğaziçi" olaylarında provokasyon yapan ve gözaltına alınan Şeyma Altundal, polisin ters kelepçe yaparak gözaltına aldığını, başörtüsünü düzeltmesine izin verdiğini iddia edip polise iftira atmıştı!



Emniyet Teşkilatı görüntülerle iddiaları yalanladı!#Polisiminyanindayim pic.twitter.com/3LiPZjO4Rr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 3, 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinden öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.





"Polis ters kelepçe yapıp sürükleyerek götürdü. Başörtümü düzeltmeme izin vermedi" yalanı atan provokatör Şeyma Altundal'a,



Emniyet görüntülerle cevap verdi:

"Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor"#Polisiminyanindayim pic.twitter.com/tyh67n4l4p — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 3, 2021

"YALANLA DA MÜCADELE EDİLİYOR"

Emniyet paylaşımda, “Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor." ifadesine yer verdi.