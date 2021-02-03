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Boğaziçi eylemcisinin iddiası yalan çıktı

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan başörtülü öğrencinin polisle ilgili iddiaları emniyetin yayınladığı görüntülerle yalanlandı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal'ın, polis ekiplerince başörtüsünün açıldığı ve yerlerde sürüklendiği iddia edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinden öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"YALANLA DA MÜCADELE EDİLİYOR"

Emniyet paylaşımda, “Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor." ifadesine yer verdi.

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