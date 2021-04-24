Boğaziçi Dayanışması adlı Twitter hesabından sözde Ermeni soykırımı ile ilgili skandal paylaşımlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması sonrasında istifasını isteyen bir grup, rektörlük binasının önünde oturma eylemi başlatmıştı. Grup eylemi yasa dışı bir şekilde ablukaya çevirince polis müdahale ederek provokatörleri dağıtmıştı. Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde ise vandallık görüntüleri basına yansımıştı. Sosyal medyada ise Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği farklı isimlerde çeşitli hesaplar açılmıştı.

Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği sosyal medya hesaplarından olan Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabından sözde Ermeni soykırımı ile ilgili skandal paylaşımlar yapıldı.

"ERMENİ HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Tıpkı HDP gibi Türkiye'nin haklı tezlerini görmezden gelen Ermeni diasporasının yalanlarını destekleyen Boğaziçi Dayanışması, paylaşımlarında Hınçak Partisi üyesi Paramaz'ın (Matteos Sarkisyan) sözlerine yer verdi.

Paylaşımın sonuna ise "1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz." notu düşüldü.

İşte o skandal paylaşımlar:

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Skandal açıklamaya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Takipten çıkıyorum. Artık benim için yok hükmündesiniz. Hayırlı işler..

-Boğaziçi Dayanışması bu ise ben yokum. Admin hesabı çaldırdı galiba ? Boğaziçi Üniversitesine Tarih Bölümü şartmış.

-Nutuk okumayan ve gram ders çıkarmayan bir nesil yetişti,yetişmeye devam ediyor. Rezilsiniz. Zavallısınız.Direnişinizde haklısınız diyip yanınızda durduk diye şımaran sizler ülkemizde ülkemize zarar verecek ve Türklere karşı düşmanlık sergileyecek davranışlar sergileyemezsiniz.

-Sizi destekleyen 3 kişi kaldı. Onları da bu açıklamalarla kendinizden soğutuyorsunuz.

-Aynen devam!..Türk halkının nefretini nasıl kazanırız başlıklı bir çalışma olmuş.Aynen devem edin bu kafayla!..

-Tek taraflı bakış bu. Bütün suçu Türklere, hatta kürtlere yüklüyor. Rusya ile işbirliği yaparken, kendi ülkelerini kurma hayaliyle komşularını katlettiler. Her toplum kendini koruma refleksini gösterir. Biz de gösterdik. Avrupada ,Ortadoğuda da böyle kanlı oluyor. Savaş şartları

-Yazıklar olsun, Boğaziçi direnişçileri bunlar mı? Bunlara mı kaldı Boğaziçi üniversitesi??? Bu saatten sonra kimse Boğaziçi demesin!!! Bu nasıl hastalıklı bir zihniyet ancak Bir Taşnak, hınçak bunları yazar. Ermenilerede selam çakmışlar.