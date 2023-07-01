Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün itibarıyla başladı!

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, boğaz geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Net ton başına alınan 4,08 dolar ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak." ifadelerini kullandı.

1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. Bu miktar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçen yıl 4,08 dolara çıkarılmıştı.

Yeniden güncellemeyle bugünden geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi 4,42 dolara yükseltildi.

Ücretler her yıl 1 Temmuz'da güncellenecek

Montrö Sözleşmesi'ne göre; Türk boğazlarından uğraksız geçecek gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.

Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı temel alınırken, birim olarak da “Altın Frank” esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık boğaz geçiş ücretleri, her yıl 1 Temmuz’da yeniden hesaplanıp otomatik olarak güncellenecek.