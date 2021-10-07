Boğalar İtalya'nın 37 maçlık serisini sonlandırdı

Son Avrupa Şampiyonu İtalya, dün akşam UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Milano’da ağırladığı İspanya’ya mağlup olarak, Uluslar Ligi'nde final şansını kaybederken 37 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Son mağlubiyet 3 yıl önceydi

Gök-mavililer, bundan önceki son mağlubiyetini 10 Eylül 2018’de yine bir UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz karşısında 1-0’lık yenilgiyle almıştı. O tarihten bu yana 37 maçtır bileği bükülmeyen İtalya, bu maçların 28’ini kazanırken 9’un da berabere kalmış, 93 gol atıp, kalesinde 12 gol görmüştü.

Rekor İtalya'da

İtalya Milli Takımı 37 maç ve 3 yıl süren seri ile, Brezilya'nın 1993-1996, İspanya’nın 2007-2009 yıllarında elde ettiği 35 maçlık rekorunu da kırmış oldu.

22 yıl sonra evinde kaybetti

İtalya, İspanya maçıyla 1999'dan bu yana ilk kez sahasında mağlup olurken, 1925’ten beri maç kaybetmediği Milano’da da uzun bir aradan sonra sahadan yenik ayrıldı.