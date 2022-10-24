Boey ve Abdülkerim derbide yok mu?

Süper Lig'de son olarak 3 hafta önce Konyaspor'u mağlup eden ve geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray, kendi sahasında Alanyaspor'u ağırladı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takım ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekipte Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü.

Defansta 2 oyuncu kırmızı kart gördü

Sacha Boey ve Abdülkerim maçta kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Çıkan kırmızı kartlardan sonra eğer PFDK tarafından oynuculara iki maç ceza gelirse, Beşiktaş derbisinde oynayamayacaklar. Haftaya deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray sonraki hafta ise derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Taraftardan anlamlı koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarlar Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili koreografi hazırladı. İlk olarak kuzey tribününde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünün yer aldığı pankart gösterilirken, daha sonra kartonlardan Türkiye haritası yapıldı ve ortasına Türk bayrağı açıldı. Bu sırada doğu tribününde Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı logosunun görseli yapıldı. İkinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı açıldı.