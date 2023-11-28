Bodrum'da Rus anne ile kızının iple bağlanmış cesedi bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Devriye görevini yapan polis ekipleri, makilik alanda üzeri iple bağlı çarşafı farketti. Çarşafın yanına giden ekipler, içinde 2 ceset olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde cesetlerin birinin kadın, diğerinin ise kız çocuğuna ait olduğu saptandı. İlk belirlemelere göre cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürüldü. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset olay yeri çalışmaları devamı için önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.