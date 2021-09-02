Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, çok sayıda arazöz, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiyeler ve su tankerlerince müdahale edildi.

Çalışmalara, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait mikserler, Bodrum Belediyesi ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarı ormanlık, 8 hektarı ziraat olmak üzere 13 hektarlık alan zarar gördü.

Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor.