Bodrum'da 9 günlük tatilde 1 aylık su tükendi

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 15 ile 23 Haziran tarihlerindeki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Tatil süresince kente 250 bin araç giriş yaptı. 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyonu aştı.

Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, yüzde 49,5 civarında olan ve Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı bayram tatili sonrası yüzde 45,7'ye düştü. Mumcular Barajında ise kente ve tarımsal sulamaya su akışı sağlanmadığı için doluluk oranı yüzde 16'larda sabit kaldı.

Mumcular Barajı'ndaki su yetersizliği nedeniyle bölgedeki tarım alanlarında barajdan sulama yapılmadığını söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kurban Bayramı boyunca Bodrum'un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi" ifadelerini kullandı.

'İçme suyunda ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz'

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum'a Geyik ve Mumcular barajlarından su temin ediliyor. Bulunduğumuz Mumcular Barajı'nda halihazırda su bulunmamakta, Geyik Barajı'nda ise yüzde 45'ler civarında bir su söz konusudur. Bu bölgedeki tarımsal alanların çoğunda artık sulama gerçekleştirilmiyor. Çiftçiler kendi artezyen kuyularından ya da bahçelerinde açtığı lokal kuyulardan tarımsal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bununla beraber içme suyu sorunları baş göstermeye devam ediyor.

Ortaya sunulan çözüm önerilerini ekstrem çözüm önerileri olarak değerlendiriyorum. Gerek Bodrum'un içme suyu ihtiyacının tamamının denizden arıtılması, gerekse Dalaman'dan su getirilmesi veya Köyceğiz'e yakın Namnam Çayı'ndan su getirilmesi gibi projelerin maliyetleri çok yüksek ve ekstrem projelerdir. Şu anda esas sorunumuz patlakların önüne geçilmesi, kayıp kaçakların önlenmesidir.