BM'den, Türkiye'ye Tahıl Koridoru teşekkürü!

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'da insani durumun ele alındığı oturumda konuştu.

Ukrayna zorlu bir kıştan çıkarken ülkedeki sivil kayıpların son aylarda en yüksek düzeye ulaştığı bilgisini paylaşan Griffiths, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre sivil can kaybının 24 Şubat 2022'den bu yana 23 bin 600'e ulaştığına ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğine dikkati çekti.

"İnsani etkileri çok yüksek"

Griffiths, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının insani etkilerinin çok büyük olduğunu, BM ve insani yardım çalışanları ile ortaklarının hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 3,6 milyon kişinin insani yardım aldığını belirten Griffiths, hâlâ yardım ulaştırmaya ilişkin bazı engellerle karşı karşıya kaldıklarını ve "daha fazlasının" gerekli olduğunu vurguladı.

"Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sürdürülmesi çok büyük bir önem taşıyor"

Son haftalarda girişimin uzatılması ve daha etkin işleyişi için geliştirilmesine yönelik yoğun görüşmeler yürütüldüğünü ifade eden Griffiths, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi çok büyük önem taşıyor. Operasyonun sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesi için tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyoruz Dünya bizi izliyor." diye konuştu.

"Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum"

Griffiths, girişimin başlatılmasında da kilit rol oynayan Türkiye'nin son görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yaptığını anımsatarak "Türk hükûmetine bu girişimin sürdürülmesi için sarf ettikleri çaba, enerji ve kararlılık için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.