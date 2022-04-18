BM'den flaş 'Türkiye' açıklaması! "İnsani konularda arabulucu rolüne en yakın ülke Türkiye"
Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Türkiye'nin diğer ülkeler ile kıyaslandığında insani konularda arabulucu rolüne en yakın ülke olduğunu söyledi.
Alınan son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş devam ederken Birleşmiş Milletler'den (BM) Türkiye'nin arabuluculuk rolüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Türkiye diğer ülkelerle kıyaslanınca insani konularda arabulucu rolüne en yakın ülke" ifadesini kullandı.
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