BM'den depremzedelere daha fazla destek çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Grandi, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği 5 günlük ziyaretini tamamladı.

Temasları kapsamında depremzedeler ve insani yardım çalışanlarıyla görüşen Grandi, depremlerin Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu ve milyonlarca kişiyi etkilediğini belirtti.

Grandi, 6 Şubat'taki depremlerin etkili olduğu bölgelerde büyük bir yıkıma neden olduğuna işaret ederek, “Yıkımın ve tahribatın boyutu şoke edici ve birçok yerde kıyameti çağrıştırıyor. Milyonlarca insan kayıplar yaşadı, yaralandı ve travma geçirdi. Pek çoğu ise bu trajik ve korkunç olay nedeniyle yerinden edildi.” ifadesini kullandı.

"Daha fazla destek sağlanmalı"

Grandi "Her iki ülkede de sahadaki ihtiyaçlar çok fazla ve müdahaleye yönelik daha fazla kaynak aktarılmalı. Uzun vadeli çabaları düşünmek ve desteklemek kritik öneme sahip olmakla beraber insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmeye başlayabilmeleri için çok daha fazla insani yardıma ve erken dönem iyileşme kaynaklarına ihtiyaç var."