BM Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Birleşmiş Milletler (BM), "Dünya Ekonomik Durum ve Görünümler 2023" yayınlanan raporunda Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,4 büyüdüğünü tahmin etti.

BM'nin, Türkiye'yi Batı Asya ülkeleri arasında değerlendirdiği raporunda 2023 yılı ekonomik büyüme tahminini için yüzde 3,7, 2024 yılında ise büyümenin yüzde 3,5'e yavaşlayacağını öngördü.

2022 Ocak ayında yayınlanan raporda 2022 yılı için GSYH büyüme oranı 3,7 ve 2023 için yüzde 3,0 olarak tahmin edilmişti.