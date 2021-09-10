BM Genel Sekreteri'nden "Taliban" açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile diyalog kurulması gerektiğinin altını çizdi. Taliban ile görüşmelerden ne çıkabileceği konusunda ise "hiçbir garanti bulunmadığını" söyledi.

Guterres şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Afganistan'ın terörizm merkezi olmasını, kadınların ve kız çocuklarının bir önceki dönem sahip oldukları bütün hakları kaybetmelerini istemiyorsak, farklı etnik azınlıkların temsil edildiklerini hissetmelerini istiyorsak, diyalog bir zorunluluk."

"Hükümet kapsayıcı bir izlenim yaratmadı"

BM'nin, Afganistan'da tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği "kapsayıcı bir hükümet" kurulması arzusunda olduğunu belirten Guterres, Taliban'ın açıkladığı yeni hükümetin "bu izlenimi yaratmadığını" vurgulayarak, Taliban'ın tanınma, mali destek ve yaptırımların kalkması arayışında olduğunu, bunun da uluslararası toplum için avantaj sağladığını belirtti.

Guterres, Afganistan'da milyonlarca kişinin hayatına mal olabilecek bir ekonomik çöküşten kaçınmak gerektiği uyarısında da bulundu.

Genel Sekreter, Afgan halkına dayanışma eli uzatmanın uluslararası camianın görevi olduğunu söyledi.

"Afganistan'daki yetersiz beslemeye" dikkat çekildi

Dünya Gıda Programı'ndan da Afganistan'daki yetersiz beslenmeye dikkati çeken bir açıklama geldi.

Afgan halkının yüzde 93'ünün yüksek fiyatlar nedeniyle gıdaya ulaşamadığı ve yeterli beslenemediği belirtildi.