BM Genel Kurul'u 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Artık Günü ilan etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun almış olduğu kararla 30 Mart’ı “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan etmesiyle ilgili bir video mesaj yayımladı.

“BM Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart’ı ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak ilan etti”

Bakan Kurum video mesajında şunları ifade etti:



“Bugün ortak evimiz dünyamızın geleceği, Türkiye’nin istikbali, geleceğimizin teminatı gençlerimize bırakacağımız doğamız için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. BM Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart’ı ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak ilan etti. 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan bugün hem ülkemizin çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle ‘Sıfır Atık Hareketi’ ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor. Saygıdeğer Hanımefendi, geçtiğimiz Eylül ayında BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş iklim kriziyle mücadele kapsamında ‘Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamıştı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında Birleşmiş Milletler’e sunmuş olduğu ‘Sıfır Atık’ kararı Genel Kurulda kabul edildi. 105 ülkenin destek verdiği bu karar sonucunda bundan böyle her yıl 30 Mart günü ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak tüm dünyada kutlanacak. Böylece tüm çevre projelerimizin çatısı olan Sıfır Atık Hareketi’nin, artık küresel bir çevre hareketi olduğu BM Genel Kurulu kararıyla da desteklenmiş oldu.”

“Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonumuz bir dünya markası haline gelmiştir”

Bugün Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonunun bir dünya markası haline geldiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Ben böyle bir kararın alınmasından dolayı bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine ‘dur’ demek için geliştirilen ‘Sıfır Atık Hareketi’nin öncüsü, savunucusu Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, her konuda olduğu gibi ortak evimiz dünyayı yakından ilgilendiren tüm çevre ve doğa koruma projelerinde de model ülkelerden biri olmaya devam edecektir. Biz yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi, doğamızı en güzel şekilde koruyacak iklim değişikliğiyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.