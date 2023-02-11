BM, depremlerin son yüzyılda bölgede yaşanan en kötü olay olduğunu duyurdu

Griffiths, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile katıldığı Kahramanmaraş'taki Afet Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş ile çevre illerde yaşanan şoke edici görüntülerden ve bölgede etkilenen depremzedeleri görmekten dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyleyen Griffiths, "Depremin merkezi üssü olan bu yerde pazartesi yaşanan (depremler) son yüzyılda bölgede meydana gelen en kötü olay." dedi.

Griffiths, depremden etkilenen bölgelerde hem Türkiye'nin hem de yardım için bölgeye gelen uluslararası arama kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu çalışmalara işaret ederek, "Burada gördüğünüz (arama kurtarma çalışmaları, yardım faaliyetleri) bu kötü günlerde, bu ulusal afete Türkiye'den ve uluslararası alandan yapılan yardım müdahalesinin eşi benzeri yok." diye konuştu.

Dünyada 100'den fazla ülkenin deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderdiğini, birçok ülkenin de enkazlar altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anımsatan Griffiths, ancak bundan daha fazlasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, depremden kurtulan ailelerin, çocukların barınma, gıda, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karışlanması gibi önemli bir sürecin başladığını dile getirerek, "Bu insanların unutulmaması için buradayım. BM ve temsil ettiğimiz tüm ulusların, halkınızın bu zor zamanında sizlerle dayanışma içinde olduğunu söylemek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Türk arama kurtarma ekiplerinin ve Türk halkının deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan övgüyle bahseden Griffiths, Türk halkının, ebevenylerin, arama kurtarma ekiplerinin tüm gün durmaksızın enkaz altında kalan aile üyelerini, çocukları, bir insanı daha kurtarmak için göstermiş olduğu cesareti asla unutamayacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Griffiths, "Burada gördüğümüz, insanlara yardım etmek için olağanüstü bir operasyon. Kahramanmaraş ilçesinin her yerinde ve il genelinde görüyoruz. Bence Türk hükümetine bu operasyon için teşekkür edilecek ve takdir edilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

Griffiths, depremden etkilenen bölgelere daha fazla uluslararası yardımın ulaştırılması için de gerekli çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.