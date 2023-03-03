Blinken ile Lavrov'un görüşmesi hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece kısa bir karşılaşma olduğunu ancak Rusya’nın bu görüşmeyi büyütmeye çalıştığını ileri sürdü.

Blinken, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi marjında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi Washington’da tartışmaya neden oldu.

Ukrayna savaşından bu yana iki bakanın ilk kez yüz yüze görüşmesi günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Blinken’ın Lavrov’la görüşmesini gerektirecek nedenin ne olduğuna yönelik bir soruya ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price şu yanıtı verdi:

“Biliyorum, Rus mevkidaşlarımız bunu büyütmeye çalışıyorlar ancak bizim için aktarılması gereken nokta şu; bu sadece kısa bir karşılaşmaydı. Uzun süreli bir ikili görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir oturma değildi. Ancak daha genel olarak, çıkarımıza uygun olanı açıkça ilettiğimiz için özür dileyecek değiliz.”