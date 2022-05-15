Blinken: Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği bir süreç, konsensusa ulaşacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü, iki ülkenin üyeliğinin bir süreç olduğunu ve en sonunda bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda konsensusa ulaşacaklarından emin olduğunu söyledi.

Blinken, Berlin'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına temaslarını değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında NATO'nun bir bütün olarak güçlü bir şekilde ayakta durduğunu vurgulayan Blinken, Ukrayna'ya başta kendi ülkesi olmak üzere NATO üyelerinin güçlü şekilde destek verdiğini ve Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini ifade etti.

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili gündemi de değerlendiren Blinken, iki ülkenin NATO üyeliğinin bir süreç olduğunu ve NATO'nun da farklılıkların müzakere edilmesi için geniş bir diyalog platformu olduğunu ve her konunun ele alındığını belirtti.

Blinken, "(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'deki NATO görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütüne verdikleri desteği gündeme getirdiklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık."

Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı destekliyoruz"

Öte yandan Blinken, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı desteklediklerini ve olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Blinken, Ebu Akile'nin erkek kardeşi ile görüştüğünü ve aileye bir kez daha başsağlığı dilediğini sözlerine ekledi.