Bjelica yolun sonunda! Avcı takımın başına geçiyor

Sezona Nenad Bjelica yönetiminde başlayan Trabzonspor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Adana Demirspor'a karşı 1-0 kaybedilen maç sonrası, Bjelica ile fesih görüşmeleri başlatıldı. Ekibi ile birlikte 2.5 milyon euro (73 milyon TL) tazminat isteyen Bjelica, bu rakamda indirime gitti.



Taraflar 1.8 milyon euro (52 milyon TL) karşılığında el sıkıştı. Bordo-mavililerde yeni hocanın ise Abdullah Avcı olması bekleniyor.

Mart ayında Karadeniz ekibinden ayrılan Avcı, yıllık 1.5 milyon euro (44 milyon TL) karşılığında imza atacak.

Sponsor karşılayacak

Alınan bilgilere göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bjelica'ya ödenecek olan tazminatı kulübe yansıtmayacak. Doğan, bir sponsor aracılığıyla Hırvat teknik adamın ödemesini gerçekleştirecek.