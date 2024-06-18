Bizim çocuklardan bayram hediyesi: Türkiye 3-1 Gürcistan

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.

25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0

32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

65. dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Arda Güler'in ceza sahası dışından uzak mesafeden uzak direğe sert vuruşunda, meşin yuvarlak iki direğin kesiştiği noktanın yakınından filelerle buluştu: 2-1

87. dakikada Zeki Çelik'in sağdan etkili ortasına altıpas önünde iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.

Müsabakanın son anlarında milliler bir gol daha buldu. Gürcistan'ın kullandığı kornerde kalecinin de ileri çıkmasıyla meşin yuvarlağı kazanan millilerde Kerem Aktürkoğlu, yarı sahadan aldığı topla rakip kaleye kadar giderek meşin yuvarlağı 90+7. dakikada boş filelere bıraktı: 3-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve A Milli Futbol Takımı sahadan 3-1 galip ayrıldı.