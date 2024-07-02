'Bizim Çocuklar' çeyrek finalde!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde A Milli Takımımız, Avusturya ile karşılaştı. Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım 2-1 kazandı.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü Gregoritsch attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Avusturya turnuvaya veda etti. Millilerimiz çeyrek final mücadelesinde 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da Hollanda ile karşılaşacak.

İki önemli isim yok

Öte yandan mücadelenin ilk yarısında sarı kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, Hollanda karşısında forma giyemeyecek.