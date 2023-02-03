DİSK Belediye şirketlerinde çalışanların da kamu işçisi olduğunu belirterek kadro verilmesini istedi

DİSK'e Bağlı Genel -İş Sendikasının “Belediye şirket işçileri de kamu işçisidir; haklarımızı istiyoruz!” sloganıyla 2022 Eylül ayında başlattığı kampanya sürüyor

TBMM'de bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde "zorunlu emeklilik" uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Çalışkan “Emeklilikte Yaşa Takılanlarla” (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içinde zorunlu emeklilikle ilgili madde de komisyondan geçerek TBMM Genel Kurulu’na gönderildiğini anımsattı.

Zorunlu emekliliğin kaldırılmasına yönelik bu değişiklik, yüzbinlerce işçinin zorla emekli edilmesinin engellenmesi açısından olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yıllarca kadroya geçme hayali kuran ve bugüne kadar zorla emekli edilmiş binlerce taşeron işçi için ise hayal kırıklığı olduğunu kaydeden Remzi Çalışkan "Zira bu işçiler, çalışma istek ve haklarına rağmen, şirketlere geçirildikten sonra emekli olmak zorunda bırakılmış ve dolayısıyla mağdur edilmişlerdir. Biz belediye şirket işçisinin eşit, güvenceli ve kadrolu çalışma hakkının verilmesini, yaşanan hak kayıplarının giderilmesini istiyoruz. Çünkü belediye şirket işçileri de kamu işçisidir. Bu nedenle kadro onlar için hakkıdır. İlave tediye de diğer kamu işçileri gibi analarının ak sütü gibi hakkıdır" dedi.