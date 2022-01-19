Bitcoin’i resmi para yapan Bukele, Cumuhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek

Türkiye ile Orta Amerika ülkesi El Salvador arasında önemli görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele görüşme yapacak. 41 yaşındaki devlet başkanı Bukele görüşmeyi Twitter’dan duyurdu. Bukele’nin ataları Filistin’den El Salvador’a Osmanlı pasaportu ile göç etmişti.

GÖRÜŞME DETAYLARINA YER VERMEDİ

Bukele’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesinde detaylara yer verilmedi. Ancak Perşembe günü AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da Binance Türkiye yetkilileri ile görüşeceğini açıkladı. Türkiye’de de kripto para piyasalarına yönelik regülasyon çalışmaları olmasından dolayı görüşmede kripto paralardan da bahsedilebileceği bekleniyor.

Bu Perşembe Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Ziyaret ediyorum.@RTErdogan 🇸🇻🇹🇷 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 18, 2022

BITCOIN’İ RESMİ PARA BİRİMİ YAPTI

El Salvador kritik bir hamle yaparak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Geçtiğimiz Eylül ayında yasal para birimi olarak Bitcoin'i tanıyan El Salvador bu alanda bir ilke de imza atmış oldu. El Salvador, Bitcoin'den önce ABD Doları'nı resmi para birimi olarak kullanıyordu.

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesinin ardından vatandaşlarına dijital cüzdan açan ülke Bitcoin'de düşüş oldukça satın alma gerçekleştiriyor.

30 DOLARLIK BITCOIN VERDİ

Bukele, vatandaşlarına Bitcoin cüzdanı da sundu. Cüzdanlara da 30 dolarlık Bitcoin yüklendi.

EL SALVADORLU GURBETÇİLER 6 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA GÖNDERİYOR

El Salvadorlu gurbetçiler ülkelerine her yıl ortalama olarak 6 milyar Dolar civarında para gönderiyor. Yeni sistemle birlikte para transferi daha da kolaylaşmış oldu.