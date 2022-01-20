El Salvador hakkında merak edilenler
Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador hakkında merak edilenleri sizler için derledik. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? El Salvador'un başkenti neresi? El Salvador'da maaşlar ne kadar?
Bitcoin'i resmi para birimi haline getirerek uluslararası kamuoyunda gündem olan ve kendisini " El Salvador'un CEO'su" olarak tanıtan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
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"Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar"
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Dün gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Bukele, kişisel Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
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Atatürk portresinin önünde fotoğrafını paylaşan Bukele, geçen yıl Türkiye'de gündem olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" ifadesini kendisine göre değiştirerek yazdı.
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