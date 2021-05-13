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Bitcoin'e Elon Musk darbesi

Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile satış yapmayacağını duyurdu. Açıklamada Musk, “Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz” dedi.

Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin yüzde 18 düşerek 46 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin bu düşüşün ardından yükselerek 50 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Tesla’nın Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Elon Musk kripto paranın ‘iyi bir fikir olduğu’ ve Tesla’nın kripto paranının umut vaat eden geleceğine inandığı ama fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Musk “Bitcoin’in kullandığı enerjinin yüzde 1’inden daha azını tüketen diğer kripto para birimlerini inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın açıklamalarının ardından 53 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin 46 bin dolar seviyelerine geriledi.

 

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