Bitcoin ve altcoinlere yatırım yapanlara kötü haber: FUD paniği!

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzman isim Özgür Serkan Uslu, “Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında FUD etkisi olduğunu görüyoruz. Türkçe karşılığı ‘Korku, Kararsızlık ve Şüphe’ olan FUD etkisinin beslendiği ana kaynaklar geleneksel, dijital ve sosyal medya platformlarıdır.

Medyada çıkan bir haber, doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak piyasayı kolayca etkileyebilir. Bitcoin ve altcoin alım satım hareketliliğinin çok arttığı bu dönemlerde kripto para alım satım platformlarının kesintisiz hizmet sunma kabiliyeti kullanıcılar için hayati bir öneme sahip” dedi.

Kripto para ekosisteminde mayıs ayının ana gündem maddesi, Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan aşağı yönlü hareketler oldu. Bitcoin yüzde 26 değer kaybederken, bu oran Ethereum’da yüzde 40, BNB'de yüzde 45 ve Cardano’da yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Fiyat hareketliliği nedeniyle kripto para yatırımcılarının artan endişeleri ise gözleri konunun uzmanlarına çevirdi. Mevcut seyre ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kripto para borsası Özgür Serkan Uslu, “Kripto para piyasalarındaki düşüşün arkasında FUD etkisi yattığını görüyoruz.

Türkçe karşılığı ‘Korku, Kararsızlık ve Şüphe’ olan FUD etkisinin beslendiği ana kaynaklar geleneksel, dijital ve sosyal medya platformlarıdır. Medyada çıkan bir haber, doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak piyasayı kolayca etkileyebilir” diye konuştu.

“GÜNDEM MADDELERİ İYİ İRDELENMELİ”

Asıl dikkat edilmesi gereken noktanın çoğunluğun verdiği kararları takip eden küçük yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisi olduğunu söyleyen Özgür Serkan Uslu, “Gündemi etkileyen ve kamuoyunda dikkat çeken haberler karşısında karamsarlığa kapılıp, hızlı tepkiler veren yatırımcılar, yatırımını negatif yönde etkileyecek yanlış kararlar alabilir.Yaşanan bu son düşüşte FUD etkisinin ortaya çıkmasına neden olan gündem maddelerinin ise iyi irdelenmesi gerekir. Bunların başında Tesla CEO’sunun açıklamaları, Çin hükümetinin kripto para ticaretine yönelik yasakları sıkılaştırdığına yönelik haberler ve devletlerin uyguladığı politikalar geliyor” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞÜN BAŞ SORUMLULARI ELON MUSK VE ÇİN HÜKÜMETİNDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji harcadığına dikkat çektiği gönderisinin kripto para piyasalarına etkisini açıklayan Uslu, "Elon Musk; TESLA şirketinin vizyonu ile uyuşmayan bu durum için ürettikleri arabaların artık Bitcoin ile satışının yapılmayacağını duyurdu. Takipçileri arasında büyük yankı bulan bu karar kısa sürede Bitcoin ve altcoin yatırımcılarını etkiledi” dedi.Çin’in kripto para ticaretine yönelik yasakları sıkılaştırdığı yönündeki Reuters kaynaklı haberlerin ardından kripto para piyasasında dalgalanma başladığını hatırlatan Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çin’den gelen açıklamada, yeni bir girişimde bulunmayacağı ve ticaret birliklerinin, yalnızca mevcut kısıtlamaları uygulamak istediklerini belirtti.

Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin ve diğer altcoinlerde yaşanan sert düşüşün, Çin’in Sincan bölgesindeki elektrik kesintisiyle bağlantılı olduğu piyasalarda paylaşıldı.

Dünyanın en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı bölgede yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle, Bitcoin ağının neredeyse yarısı 48 saat boyunca çevrim dışı kaldı.

Bu sırada kripto para madenciliği yapılan cihazların çalışma hızını ifade eden ‘hash rate’ değerlerinde düşüş yaşanmasının, Bitcoin fiyatlarını etkilediği öne sürülüyor.”

MERKEZ BANKASI’NIN KARARI ES VERDİRDİ

Özgür Serkan Uslu, dünyada kripto paralara en çok ilgi gösteren ülkelerden biri olarak Türkiye’nin de piyasadaki hareketlerde belirleyici olduğuna dikkat çekti:“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda Bitcoin ve altcoinler ödeme yapmak için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak.

Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Piyasalarda konuşulan bu durum yerini korkudan ziyade beklemeye bıraktı.

Alınan bu kararın altında Türkiye’nin yakında bir düzenleme yapacağı ve devlet güvencesi sunacağı konuşulan haberler arasında yer alıyor.”