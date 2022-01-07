Bitcoin neden düşüyor? 42 bin doların da altına geriledi
Son birkaç ayda aşırı oynak bir seyir izleyen Bitcoin, 42 bin doların da altına gerileyerek 41.450 dolardan işlem görüyor.
Aralık ayında 42 bin dolar seviyesine inip yeniden 50 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, 2022 ile birlikte daha sert düşüş hareketlerine başladı.
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Dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelerden de etkilenen en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün itibariyle 42 bin doların da altına indi.
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FED'in faiz arttırımı yönündeki güçlü sinyalleri Bitcoin'in düşüş seyrindeki temel faktör olarak gösteriliyor.
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Aralık ayı başında Güney Afrika’da oluşan Omicron varyantının tüm dünyaya yayılmasının piyasalarda belirsizlik endişesi yaratması da Bitcoin'in düşüş trendini hızlandırdı.
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