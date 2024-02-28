Bitcoin 64 bin dolara iğne attı! Boğa yaklaşıyor mu?

Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi olan ve dün 55 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in değeri, bir günde 64 bin dolara kadar yükseldi.

Bir günde 9 bin dolar arttı

Kimi ekonomistler için geleceğin para birimi olan, kimi ekonomistler için ise tuzak olarak görülen Bitcoin'in değeri bir günde 9 bin dolar civarında arttı. En büyük kripto para birimi Bitcoin, 64 bin dolardan satış yedi.

Ethereum da yükselişte

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükselerek sahiplerini sevindirdi. Bitcoin'in 69 bin dolara yükseldiği 10 Kasım 2021 tarihinde Ethereum da 4 bin 950 dolara iğne atarak rekor kırmıştı.