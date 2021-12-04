Bitcoin, 42 bin dolara kadar düştü

Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.

Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Öte yandan, piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.

Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether, 3 bin 500 doların altını test etti.