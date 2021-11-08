BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 1.600 puanın üzerine çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,48 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile spor oldu.

Geçen haftayı rekorlarla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürdü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak günü 1.608,54 puandan tamamlarken, tarihinde ilk defa 1.600 puanın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve 1.609,07 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da ZEW endeksleri ve dış ticaret rakamlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.